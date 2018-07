Winston-Salem (SID) - Der tschechische Tennisprofi Lukas Rosol hat die Generalprobe für die am Montag beginnenden US Open gewonnen. Der Weltranglisten-33. setzte sich im Finale des ATP-Turniers von Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina gegen den Polen Jerzy Janowicz 3:6, 7:6 (7:3), 7:5 durch. Für Rosol war es der zweite Titel seiner Karriere nach dem Sieg in Bukarest 2013.