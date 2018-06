Moskau (AFP) Die ersten Lastwagen des umstrittenen russischen Hilfskonvois haben die Ukraine nach Angaben eines Vertreters der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wieder verlassen. Die ersten Lkw seien am Samstag über die Grenze zurück nach Russland gefahren, sagte der Chef der OSZE-Beobachtermission an der Grenze, Paul Picard, der Nachrichtenagentur AFP. Wie viele Lastwagen über die Grenze fuhren, konnte er zunächst jedoch nicht sagen. Laut Berichten russischer Nachrichtenagentur trafen bereits mehrere Dutzend Fahrzeuge an der Grenze ein.

