New York (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) bezweifelt die offizielle mexikanische Darstellung über den Tod von mehr als 20 Menschen in der Stadt Tlatlaya südwestlich von Mexiko-Stadt. Es gebe "glaubhafte Informationen", wonach Soldaten "übermäßige Gewalt" anwendeten und "22 Zivilisten" töteten, erklärte die Organisation am Freitag in New York. Der Vorfall liege nun zwei Monate zurück, und zu dem, was sich tatsächlich ereignete, gebe es "mehr Fragen als Antworten". Mexiko müsse für eine "unparteiische und wirksame Untersuchung" sorgen.

