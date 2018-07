Reykjavik (dpa) - Nach einer kleinen Lava-Eruption am Vulkan Bárdarbunga haben die isländischen Behörden die Warnstufe für den Luftverkehr auf die höchste Stufe "Rot" hinaufgesetzt. Flugzeuge dürften daher in einem großen Radius rund um den Vulkan nicht fliegen, wie der isländische Rundfunksender RUV berichtete. Bereits seit Tagen waren Erschütterungen in dem Gebiet registriert worden. 2010 hatte ein Ausbruch des isländischen Gletschervulkans Eyjafjallajökull den Flugverkehr in weiten Teilen Europas mehrere Tage lang lahmgelegt. Mehr als 100 000 Flüge fielen aus.

