London (dpa) - Ein in Sierra Leone lebender Brite ist am Ebola-Virus erkrankt. Das Gesundheitsministerium in London teilte mit, die Bluttests seien positiv ausgefallen. Es ist der erste bestätigte Fall eines an Ebola erkrankten Briten. Der Mann werde medizinisch und auch vom Konsulat betreut, heißt es. Weitere Informationen zu dem Fall gab es am Abend nicht. Die Ebola-Epidemie grassiert in Sierra Leone, Guinea, Liberia und Nigeria im Westen Afrikas. Bislang sind mehr als 1420 Menschen daran gestorben.

