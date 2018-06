Hagen (SID) - Die deutschen Basketballer haben das drohende Aus in der EM-Qualifikation abgewendet. Am vorletzten Spieltag gelang der Mannschaft von Bundestrainer Emir Mutapcic in Hagen nach großem Zittern der zwingend notwendige 88:69 (45:41)-Sieg über Österreich und damit der erste von zwei Schritten auf dem Weg zur EuroBasket 2015. Am Mittwoch (19.30 Uhr) muss beim sieglosen Schlusslicht Luxemburg ein weiterer Erfolg her.

Drei Tage nach der blamablen Vorstellung beim 76:88 gegen Polen zeigte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trotz einiger Schwächen über weite Strecken und vor allem im letzten Viertel ein anderes Gesicht. Bester Werfer vor 3052 Zuschauern war der gut aufgelegte NBA-Profi Dennis Schröder mit 24 Punkten.

Das DBB-Team ist in der Tabelle mit acht Punkten hinter Gruppensieger Polen (9) Zweiter, dahinter folgen Österreich (8) und Luxemburg (5). Mit einer Niederlage gegen Österreich hätte die deutsche Mannschaft neben der EM-Qualifikation automatisch auch die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro verpasst.