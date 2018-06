Santiago de Chile (AFP) Ein heftiges Erdbeben hat am Samstag das Zentrum von Chile erschüttert und zahlreiche Menschen in Panik versetzt. Das Beben erreichte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,6 - der chilenische Katastrophenschutz gab die Stärke mit 6,4 an. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Auch eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgesprochen.

