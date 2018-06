Berlin (AFP) Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn will der Konzern den Gewerkschaften einem Bericht zufolge ein neues Angebot vorlegen. Um "unnötige Eskalationen zu vermeiden", werde die Bahn der Lokführergewerkschaft GDL und der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) noch am Sonntag ein "überarbeitetes Angebot für einen Kooperationspakt machen", sagte das Vorstandsmitglied Ulrich Weber der "Bild am Sonntag". Zu den Forderungen der Gewerkschaften sagte er, sobald klar sei, "wer mit wem worüber verhandelt, können wir über alle Forderungen sprechen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.