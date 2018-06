Berlin (AFP) Nach ihrem Besuch in der Ukraine hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Situation in dem Land als weiterhin "sehr fragil" bezeichnet. Im Konflikt mit Russland könne es nur eine politische Lösung geben, betonte Merkel am Sonntag beim ARD-Sommerinterview in Berlin, das am Abend ausgestrahlt werden sollte. Sie begrüße daher, dass am Dienstag der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem ukrainischen Kollegen Petro Poroschenko zusammenkomme. Merkel verwies darauf, dass auch ihr Besuch in Kiew der Vorbereitung eines solchen Treffens gedient habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.