Berlin (AFP) Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat einen Vorstoß der Bundesärztekammer zurückgewiesen, die Kriterien für die Vergabe von Spenderorganen zu ändern. "Es kann nicht sein, dass der Starke dem Schwachen bevorzugt wird", sagte der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Ärztekammerpräsident Günther Jonitz hatte zuvor vorgeschlagen, die Vergabe stärker an der Lebenserwartung von Patienten auszurichten als an der Schwere ihrer Erkrankung.

