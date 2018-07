Santiago de Compostela (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu Gesprächen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy in Santiago de Compostela eingetroffen. Zu Beginn ihres knapp zweitägigen Besuchs in der Stadt im Nordwesten Spaniens wollte die Kanzlerin mit dem Regierungschef eine Wanderung auf einem Teilstück des Jakobswegs unternehmen. Der Wallfahrtsort ist die Geburtsstadt Rajoys. Am Montag will die Kanzlerin zu einem Arbeitstreffen mit Rajoy zusammenkommen. Bei den Gesprächen dürfte es auch um die Frage der Besetzung von EU-Spitzenposten gehen.

