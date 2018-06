London (AFP) Der britische Regisseur und Schauspieler Richard Attenborough ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Wie die BBC in der Nacht zum Montag berichtete, starb Attenborough am Sonntag nach langer Krankheit. Premierminister David Cameron würdigte den Regisseur im Internetdienst Twitter als "einen der Größten" in der Filmbranche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.