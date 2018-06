Teheran (AFP) Der Iran hat nach eigenen Angaben eine israelische Drohne über einer seiner Atomanlagen abgeschossen. Wie die Revolutionsgarden am Sonntag auf ihrer Website sepahnews.com erklärten, schossen sie eine israelische Aufklärungsdrohne ab, die sich der Urananreicherungsanlage von Natans näherte. Israel und der Westen verdächtigen den Iran seit Jahren, insgeheim an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten, was Teheran bestreitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.