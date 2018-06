Sanaa (AFP) Die Verhandlungen der jemenitischen Regierung mit den schiitischen Huthi-Rebellen sind gescheitert. Die Rebellen hätten alle ihnen unterbreiteten Vorschläge abgelehnt, sagte ein Sprecher des Verhandlungsteams von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi am Sonntag. Die Huthis wollten offenbar einen "Krieg". Tausende bewaffnete Anhänger des Huthi-Führers Abdulmalik al-Huthi haben in den vergangenen Tagen in der Hauptstadt Sanaa Protestlager errichtet, um die Regierung zum Rücktritt zu zwingen und die Rücknahme einer Benzinpreiserhöhung zu erreichen.

