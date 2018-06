Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hält es für möglich, dass deutsche Waffenlieferungen in den Irak die Terrorgefahr in Deutschland steigen lassen. "Ich kann eine erhöhte Gefährdung für unser Land und seine Bürger nicht endgültig ausschließen", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Der Generalbundesanwalt und die Staatsanwaltschaften der Länder ermitteln derzeit gegen mindestens 139 mutmaßliche Dschihadisten aus Deutschland, die in die Kriege im Irak oder Syrien verwickelt sein sollen. Das steht laut "Spiegel" in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion.

