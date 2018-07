Monrovia (AFP) Die Vereinten Nationen haben Liberia und seinen Nachbarländern im Kampf gegen Ebola massive Unterstützung zugesagt. Das Ausmaß der Epidemie erfordere ein "höheres Level an Koordinierung" als Reaktionen auf frühere Fälle, und die UN-Mission in Liberia werde dabei eine "starke Rolle spielen", erklärte die UNO am Samstag. Großbritannien teilte am Sonntag mit, es fliege einen britischen Mediziner zur Behandlung nach London aus.

