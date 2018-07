Ricciardo siegt in Spa - Rosberg nach Aufholjagd Zweiter

Spa-Francorchamps (dpa) - Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Der Australier setzte sich am Sonntag im ersten Rennen nach der Formel-1-Sommerpause vor Nico Rosberg durch. Der Mercedes-Pilot baute dadurch trotz eines frühen Zusammenstoßes mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton seine Führung in der WM-Wertung aus. Der Brite musste seinen Wagen fünf Runden vor Schluss in der Box abstellen. Dritter in Spa-Francorchamps wurde Williams-Fahrer Valtteri Bottas. Ricciardos Stallgefährte Sebastian Vettel landete auf Platz fünf.

Kaiserslautern gewinnt Zweitliga-Topspiel - Erste Fürther Niederlage

München (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig gewonnen. Der viermalige deutsche Meister siegte am Sonntag auf dem heimischen Betzenberg vor über 30 000 Zuschauern knapp mit 2:1. Der starke Aufsteiger Darmstadt 98 gewann sein Heimspiel gegen den VfR Aalen mit 2:0. Die erste Saisonniederlage musste die SpVgg Greuther Fürth hinnehmen. Die Franken unterlagen mit 0:2 im bayerischen Derby beim FC Ingolstadt. Abgeschlossen wird der 3. Spieltag am Montagabend mit dem Heimspiel des VfL Bochum gegen Union Berlin.

Zehnter Sieg in Serie: Diskus-Ass Harting gewinnt auch in Birmingham

Birmingham (dpa) - Diskus-Ass Robert Harting hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Birmingham seinen zehnten Sieg in Serie gefeiert. Elf Tage nach dem Gewinn von EM-Gold in Zürich setzte sich der Olympiasieger aus Berlin am Sonntag gegen starke Konkurrenz mit 67,57 Metern durch. Zweiter wurde sein polnischer Erzrivale Piotr Malachowski (64,98 Meter). Dessen Landsmann Robert Urbanek landete wie bei der EM auf dem dritten Platz (64,27). Birmingham ist die zwölfte von 14 Stationen der diesjährigen Premium-Serie des Weltverbandes IAAF.

Usain Bolt sagt Start bei "Weltklasse Zürich" ab - Saison beendet

Zürich (dpa) - Supersprinter Usain Bolt beendet seine Saison und wird daher am Donnerstag auch nicht beim Leichtathletik-Meeting "Weltklasse Zürich" starten. Das teilten die Organisatoren des Klassikers der Diamond League am Sonntag mit. Bolts Coach Glen Mills sei "zufrieden" mit den Leistungen, die der Jamaikaner in den drei Wettkämpfen dieser Saison gezeigt hat. "Er möchte nun aber, ohne weitere Verletzungsrisiken einzugehen, den Fokus auf die Vorbereitungen für die Saison 2015 legen", hieß es zur Begründung.

Fabian Hambüchen siegt am Boden: 33. Meistertitel

Stuttgart (dpa) - Mehrkampf-Champion Fabian Hambüchen hat am Sonntag bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Stuttgart seine Jagd auf den Titelrekord von Altmeister Eberhard Gienger fortgesetzt. Mit 15,425 Punkten gewann der 26 Jahre alte Wetzlarer zum Auftakt des Finaltages die Konkurrenz am Boden und erkämpfte damit sein insgesamt 33. Einzel-Gold. Damit ist Hambüchen nur noch einen Titel von der Marke von Gienger entfernt, der zwischen 1971 und 1981 34 Titel bei deutschen Meisterschaften geholt hatte.

Belgier Neuville gewinnt Rallye Deutschland - Fahrer-WM an VW

Trier (dpa) - Der Belgier Thierry Neuville und Hyundai haben in Deutschland ihren ersten Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft gefeiert. Nach dem Totalausfall der Volkswagen-Mannschaft holte das in Alzenau beheimatete Team des WM-Rückkehrers Hyundai sogar einen überraschenden Doppelerfolg. Neuville lag am Sonntag 40,7 Sekunden vor seinem spanischen Teamkollegen Dani Sordo. Der Norweger Andreas Mikkelsen wurde Dritter und sorgte für die erste Podiumsplatzierung eines VW-Piloten in Deutschland.

Lebherz und Lagen-Staffel schwimmen in EM-Vorläufen stark

Berlin (dpa) - Die deutsche Lagen-Staffel der Männer hat im Vorlauf der Schwimm-Europameisterschaften in Berlin einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen. Christian Diener, Marco Koch, Steffen Deibler und Markus Deibler schlugen am Sonntag über 4 x 100 Meter nach 3:36,43 Minuten an und lagen damit auf Rang drei. Mit der besten Zeit kan das Quartett aus Frankreich weiter. Yannick Lebherz erreichte über 400 Meter Lagen in 4:17,94 Minuten als Dritter der Vorläufe das Finale. Auch der 19-jährige Jacob Heidtmann kam als Fünfter weiter.

Dreifach-Erfolg bei Kombinierer-Sommer-Grand-Prix: Rydzek gewinnt

Oberwiesenthal (dpa) - Johannes Rydzek hat am Sonntag den ersten Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer gewonnen. Der Oberstdorfer setzte sich in Oberwiesenthal nach einem Sprung und einem 10,8 Kilometer langen Rollski-Lauf in 27:46,90 Minuten vor Olympiasieger und Lokalmatador Eric Frenzel durch. Den deutschen Dreifach-Erfolg komplettierte der Johanngeorgenstädter Björn Kircheisen als Dritter.

Neumayer Siebter beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer

Hakuba (dpa) - Michael Neumayer hat beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer im japanischen Hakuba einen Podestplatz verpasst. Der 35 Jahre alte Routinier kam am Sonntag mit 124,5 und 125 Metern auf Rang sieben, nachdem er am Vortag Fünfter geworden war. In Abwesenheit zahlreicher Topspringer, darunter auch der deutschen Team-Olympiasieger, wiederholte der Norweger Philip Sjoeen mit Weiten von 129 und 134,5 Metern seinen Sieg vom Samstag. Mit 293 Punkten führt Sjoeen nun in der Gesamtwertung.