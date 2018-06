Berlin (SID) - Dorothea Brandt ist bei der Heim-EM in Berlin an ihrer ersten internationalen Langbahn-Medaille vorbeigeschwommen. Die 30-Jährige aus Essen kam über 50 m Brust in 30,82 Sekunden nur auf Platz fünf. Gold ging an 100-m-Olympiasiegerin und Weltrekordlerin Ruta Meilutyte aus Litauen vor Jennie Johansson (Schweden) und Moniek Nijhuis (Niederlande).

Brandt, die vor zwei Jahren Berlin verlassen hatte, verzichtete auf einen Start über 50 m Freistil. Für das Finale, das sieben Minuten vor dem Brust-Endlauf stattfand, hatte sie sich als Vierte qualifiziert. Größere Medaillenchancen hatte sie aber im Brust-Sprint gesehen. Den angepeilten eigenen deutschen Rekord (30,77) verpasste sie um fünf Hundertstel.