Berlin (SID) - Staffel-Europameister Yannick Lebherz hat am Schlusstag der Heim-EM in Berlin seine zweite Medaille verpasst. Der 25-Jährige aus Potsdam schwamm über 400 m Lagen in 4:16,17 Minuten auf den fünften Platz. Am Samstag hatte er mit der 4x200-m-Freistilstaffel Gold geholt. Den Titel sicherte sich der Ungar David Verraszto vor dem Briten Roberto Pavoni und dem Italiener Federico Turrini. Der deutsche Vizemeister Jacob Heidtmann schlug als Sechster an.