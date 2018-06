Madrid (AFP) Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in Spanien sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Rettungskräfte in der nordspanischen Region Kastilien und León mitteilten, krachte der Helikopter der Guardia Civil bei einem Rettungseinsatz unweit des Dorfes Marana in eine Bergwand und stürzte ab. Rettungskräfte eilten mit drei weiteren Hubschraubern und einem Rettungswagen zur Unglücksstelle, konnten die drei Besatzungsmitglieder aber nur noch tot bergen.

