Amsterdam (SID) - Vize-Europameister Marcel Hacker hat die Auftakthürde bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Amsterdam problemlos gemeistert. Der 37 Jahre alte Routinier aus Magdeburg gewann seinen Vorlauf auf der Bosbaan souverän vor dem Dänen Sverri Nielsen und dem Franzosen Benjamin Chabanet und zog damit ins Viertelfinale ein.

Hacker hatte im vergangenen Jahr bei der WM in Südkorea Platz drei belegt und peilt auch in der niederländischen Hauptstadt den Gewinn einer Medaille an.