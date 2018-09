Berlin (SID) - Sprint-Ass Dorothea Brandt verzichtet bei der Schwimm-EM in Berlin auf den Start im Finale über 50 m Freistil. Die 30-Jährige aus Essen will sich auf den Endlauf über 50 m Brust, der am Sonntagnachmittag nur wenige Minuten später gestartet wird, konzentrieren. Beide Finals schaffe "die alte Dame mit 30 nicht mehr", sagte Bundestrainer Henning Lambertz schmunzelnd.

Brandt hatte sich über 50 m Freistil als Halbfinalvierte und über 50 m Brust als Dritte für den Endlauf qualifiziert. Auf der Bruststrecke sind ihre Chancen auf eine Medaille größer. "Die Entscheidung hat wehgetan", sagte Lambertz, "es sah für beide Strecken gut aus. Aber bei Brust ist die Konkurrenzdichte nicht so hoch."