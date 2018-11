Beirut (AFP) Die syrische Armee hat nach Angaben von Aktivisten 32 Aufständische im Süden des Landes getötet. Die Rebellen seien in einem Hinterhalt in der südsyrischen Provinz Daraa getötet worden, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Auch das syrische Staatsfernsehen berichtete von dem Vorfall. Dabei seien "dutzende Terroristen" im Westen der Provinz getötet worden. Laut der Beobachtungsstelle wurden zudem 26 Rebellen verletzt, zwölf weitere gelten demnach als vermisst.

