San Francisco (AFP) Ein starkes Erdbeben hat am Sonntag den Norden Kaliforniens erschüttert. Das Beben am frühen Morgen (Ortszeit) erreichte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS die Stärke 6,0. Über mögliche Opfer oder größere Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Den Angaben zufolge lag das Zentrum des Bebens in einer Tiefe von mehr als zehn Kilometern unter der Erdoberfläche nordwestlich von American Canyon.

