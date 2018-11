Kano (AFP) Die Islamistengruppe Boko Haram hat in einem neuen Video ein "Islamisches Kalifat" in einer Stadt im Nordosten Nigerias ausgerufen. Nach dem "Sieg" seiner Kämpfer in der Stadt Gwoza im Bundesstaat Borno sei diese "Teil des Islamischen Kalifats" geworden, sagte der Boko-Haram-Führer Abubakar Shekau in einem Video, das am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Die Gruppe hatte Gwoza kürzlich eingenommen, doch bereitet die Armee nach eigenen Angaben die Rückeroberung der Stadt vor.

