Brasília (AFP) Bei einer schweren Meuterei in einem überfüllten brasilianischen Gefängnis hat es am Sonntag mindestens zwei Tote gegeben. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Insassen von den meuternden Häftlingen in dem Gefängnis im südlichen Paraná geköpft und zwei Wachen als Geiseln genommen. Demnach übernahmen die Gefangenen die Kontrolle über rund 80 Prozent der Haftanstalt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.