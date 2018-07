Berlin (AFP) Erstmals seit dem Beginn der Krise in der Ukraine beteiligt sich die Bundeswehr an der Überwachung des Luftraums über den baltischen Nato-Mitgliedstaaten. Am Montag wurden hierfür etwa 160 Soldaten zum Nato-Flugplatz Ämari in Estland entsandt, wie die Bundeswehr mitteilte. Vier Flugzeuge vom Typ Eurofighter sollen demnach bis zum Ende der Woche verlegt werden, zwei weitere in Deutschland in Bereitschaft sein.

