Frankfurt/Main (AFP) In der Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bahn hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihre Forderungen formuliert. Die Gewerkschaft verlange für ihre 100.000 Mitglieder bei dem Staatskonzern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro pro Monat, teilte die EVG am Montag in Frankfurt am Main mit. Gleichzeitig bekräftigte die Gewerkschaft ihr Ziel, dass auch die Lokführer wieder unter die Tarifregelungen der EVG fallen sollten.

