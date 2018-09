Paris (AFP) Wegen Kritik an seinem Sparkurs baut Frankreichs Staatschef François Hollande überraschend zum zweiten Mal in weniger als fünf Monaten seine Regierung um. Der Sozialist beauftragte seinen Premier Manuel Valls am Montag mit einer Regierungsumbildung, wie der Elysée-Palast mitteilte. Zuvor hatte Wirtschaftsminister Arnaud Monteburg Hollandes Sparpolitik und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert. Der zum linken Sozialisten-Flügel gehörende Politiker verliert seinen Posten.

