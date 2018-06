Berlin (AFP) Vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg in den kommenden Wochen hat die Linke ihren Anspruch unterstrichen, im Osten mitzuregieren. SPD und Grüne müssten nach der Wahl entscheiden, ob sie Teil einer "Reformalternative werden oder das Land weiter an der Seite der Union an den Herausforderungen vorbei verwalten wollen", sagte Linken-Fraktionschef Gregor Gysi am Montag vor Journalisten in Berlin.

