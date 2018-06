Frankfurt/Main (AFP) Bei den drohenden Arbeitskämpfen von Lokführern der Deutschen Bahn und Piloten der Lufthansa wollen sich die zuständigen Gewerkschaften offenbar terminlich koordinieren. "Wir bemühen uns, durch Absprachen zu verhindern, dass es parallel zu Streiks kommt", sagte ein Sprecher der Lokführergewerkschaft GDL am Montag in Frankfurt am Main. "Wir Spartengewerkschaften gehen verantwortungsbewusst mit unserem Streikrecht um", betonte er. Die GDL und die Pilotenvereinigung Cockpit seien "in Gesprächen, in Abstimmungen drin".

