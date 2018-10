Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben nicht für die Befreiung eines Deutschen aus seiner Geiselhaft in Syrien gezahlt. "In diesem Fall sind keine öffentlichen Mittel geflossen, um eine Befreiung des Betroffenen zu erreichen", sagte der Sprecher des Auswärtiges Amts am Montag in Berlin. "Die Bundesregierung ist nicht erpressbar", fügte er hinzu. Zu Einzelheiten wollte er nicht Stellung nehmen. Der Sprecher bestätigte aber, dass der Fall "vor einiger Zeit" im Krisenstab des Auswärtiges Amts behandelt worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.