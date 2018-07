Dresden (AFP) Ein Elch hat sich am Montag in ein Dresdner Bürohaus verirrt. Der junge Elchbulle sei im Foyer des Firmengebäudes gestrandet, sagte ein Polizeisprecher in Dresden. Der Bereich sei abgesichert worden, um niemanden zu gefährden. Der Elch verhalte sich aber weitgehend ruhig. Die Polizei sowie Vertreter des Dresdner Zoos und der Jagdbehörde prüften, ob das Tier betäubt und abtransportiert werden sollte.

