München (AFP) Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechtert sich weiter. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im August im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 106,3 Punkte, wie das Wirtschaftsforschungsunternehmen am Montag in München mitteilte. Der Index ist damit bereits zum vierten Mal in Folge zurückgegangen. Die deutsche Wirtschaft verliere weiter an Kraft, erklärte der Präsident des Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn. Die Unternehmen seien sowohl unzufriedener mit ihrer aktuellen Situation als auch skeptischer mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.