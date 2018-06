Paris (AFP) Der Streit um den Sparkurs von Frankreichs Staatschef François Hollande hat das Land in eine schwere Regierungskrise gestürzt und die zweite Kabinettsumbildung in weniger als fünf Monaten provoziert. Nach Kritik von Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg an der Sparpolitik wurde Premierminister Manuel Valls am Montag mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt, wie der Elysée-Palast mitteilte. Montebourg dürfte bei der Umbildung seinen Posten verlieren.

