Berlin (AFP) In der Armutsdebatte sollten nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) die unterschiedlichen Preise in den Regionen berücksichtigt werden. Die Einkommen seien in Ostdeutschland zwar niedriger, gleichzeitig könnten sich die Bewohner dort für ihr Geld aber mehr leisten als in Westdeutschland, hieß es in der am Montag in Berlin veröffentlichten Studie "Regionaler Armutsvergleich" des arbeitgebernahen Instituts.

