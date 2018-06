Berlin (AFP) Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 30-Jährigen in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes hat die Polizei am Montag mit Hochdruck die Suche nach dem Täter fortgesetzt. Der Stand der Ermittlungen sei unverändert, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Der 30-Jährige war am Sonntag von einem Unbekannten nach einem Streit niedergestochen und so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf starb.

