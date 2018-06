Berlin (AFP) Nach Gesprächen über mögliche deutsche Waffenhilfe an die Kurden im Nordirak sind die zwei Soldaten der Bundeswehr nach Deutschland zurückgekehrt. Sie seien am Montagmorgen in Berlin eingetroffen, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin. Die beiden Offiziere waren demnach in den Nordirak gereist, um den genauen Bedarf vor Ort zu sondieren. Sie hätten "in direktem Kontakt mit den Verantwortlichen vor Ort" gestanden und die entsprechenden Informationen eingeholt, sagte der Sprecher weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.