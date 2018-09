Santiago de Compostela (dpa) - Deutschland unterstützt den Wunsch der Regierung in Madrid, dass der spanische Wirtschaftsminister Luis de Guindos neuer Vorsitzender der Eurogruppe wird. Dies gab Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy in Santiago de Compostela bekannt. "De Guindos war in schwierigen Zeiten ein guter Minister", sagte die Kanzlerin. Der 54-Jährige gilt als der Architekt der Bankensanierung in Spanien, für die Madrid von der EU Hilfskredite in Höhe von etwa 41 Milliarden Euro in Anspruch nahm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.