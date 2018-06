New York (dpa) - Das charmante Weltraumabenteuer "Guardians of the Galaxy" ist mit seinen Einnahmen vom Wochenende zum erfolgreichsten Film des Sommers in Nordamerika aufgestiegen.

Nach einem Bericht des "Hollywood Reporter" spielte der Blockbuster um fünf ungewöhnliche Superhelden von Regisseur James Gunn nach vorläufigen Hochrechnungen vom Montag weitere 17,6 Millionen Dollar (13,3 Millionen Euro) in die Kinokassen. Seit seinem Start in den USA und Kanada Anfang August habe er dort insgesamt 251,9 Millionen Dollar eingebracht, weltweit sogar 489 Millionen Dollar.

Zuvor hatte "Transformer 4: Ära des Untergangs" als Favorit der Saison gegolten. Dem Blatt zufolge dürften die "Guardians" in Kürze auch "Captain America 2: The Return of the First Avenger" überholen und damit der Gewinner des Jahres in Nordamerikas Kinos sein. In Deutschland läuft "Guardians of the Galaxy" am Donnerstag an.

Die kämpferischen "Teenage Mutant Ninja Turtles" rutschten mit Neueinnahmen von 16,8 Millionen Dollar auf Platz zwei ab. Ihnen folgt die neue Jugendbuchadaption "Wenn ich bleibe" mit Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle. Sie spielt eine 17-Jährige, die nach einem verhängnisvollen Autounfall im Koma liegt. Folgt sie ihrer Familie in den Tod oder bleibt sie für ihren Freund am Leben? Mitte September kommt der Film in deutsche Kinos.

Die derbe Männerkomödie "Let's Be Cops - Die Party Bullen" hielt sich mit elf Millionen Dollar auf Platz vier der nordamerikanischen Charts. Rang fünf ging an das Sportlerdrama "When the Game Stands Tall", das mit Starteinnahmen von neun Millionen Dollar knapp seine Produktionskosten wieder einspielte. Laut "Hollywood Reporter" zog der Film mit seinem religiösen Unterton vor allem Familien an. Er kommt im Januar nach Deutschland.

Sylvester Stallones explosiver Actionfilm "The Expendables 3" mit Stars wie Arnold Schwarzenegger und Harrison Ford erwies sich in US-amerikanischen und kanadischen Kinos weiter als Flop. Nach seinem Start auf Platz vier in der vergangenen Woche musste er sich jetzt mit dem siebten Rang begnügen.