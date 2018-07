Manchester (SID) - Der englische Fußball-Meister Manchester City hat am zweiten Spieltag der Premier League seinen zweiten Sieg gefeiert und den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten. Die Citizens setzten sich gegen den FC Liverpool am Montagabend mit 3:1 (1:0) durch und liegen mit nun sechs Zählern hinter den punktgleichen Tottenham Hotspur auf Rang zwei. Liverpool, das am Montag die Verpflichtung des italienischen Nationalstürmers Mario Balotelli perfekt gemacht hatte, ist nach dem ersten Punktverlust Neunter.

Stevan Jovetic (41./55.) und Sergio Agüero (69.) trafen für Manchester, ein Eigentor von Pablo Zabaleta (83.) konnte den Sieg vor 45.471 Zuschauern nicht mehr gefährden. Der frühere Leverkusener Emre Can wurde in der 75. Minute eingewechselt und gab damit sein Liga-Debüt für Liverpool.

Liverpools Neuzugang Balotelli verfolgte das Spiel gegen seinen Ex-Klub von der Tribüne aus. Der 24-Jährige erhielt nach seinem Wechsel vom AC Mailand zu den Reds einen "langfristigen Vertrag", Details zu den Wechselmodalitäten nannte Liverpool nicht. Britischen Medien zufolge beträgt die Ablösesumme rund 21 Millionen Euro. Der umstrittene Offensivstar hatte zwischen 2010 und 2013 bereits für Manchester City in der Premier League gespielt.