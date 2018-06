Foxborough (SID) - Der ehemalige Schalker Bundesliga-Profi Jermaine Jones spielt künftig in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) für die New England Revolution. Der in Foxborough im Bundesstaat Massachusetts beheimatete Klub stellte den WM-Teilnehmer am Montag vor. Medien in den USA berichteten, dass Jones für die restlichen Monate des laufenden Jahres und das Jahr 2015 insgesamt rund 3,5 Millionen Euro verdienen soll. Zudem soll der Routinier eine Option für ein weiteres Jahr besitzen.

Der 32-Jährige spielte nach seinem Abschied aus Schalke in der Winterpause ein halbes Jahr für den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul, der jedoch eine Option auf eine Vertragsverlängerung nicht zog. Seit der WM war Jones auf der Suche nach einem neuen Verein.