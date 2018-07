Leverkusen (SID) - Fußball-Nationalspieler Stefan Reinartz bleibt dem Bundesligisten Bayer Leverkusen offensichtlich erhalten. Nach Angaben von kicker.de hat er endgültig Verhandlungen mit dem italienischen Erstligisten SSC Neapel, der den 25-Jährigen verpflichten wollte, abgelehnt.

Der defensive Mittelfeldspieler will beim Werksklub den Kampf um einen Stammplatz unter dem neuen Trainer Roger Schmidt aufnehmen. Möglicherweise kommt er am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im Play-off-Rückspiel der Champions League gegen den FC Kopenhagen bereits von Anfang an zum Einsatz.

Beim 2:0 am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund war Reinartz in der 62. Minute für Simon Rolfes eingewechselt worden.