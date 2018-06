Rom (SID) - Die Weltmeister Lukas Podolski und Mesut Özil treten beim interreligiösen Fußballspiel für den Frieden am 1. September (20.45 Uhr) in Rom gegen den Ball. Insgesamt werden mehr als 50 internationale Stars um den viermaligen Weltfußballer Lionel Messi an dem von Papst Franziskus angeregten Match teilnehmen, das am Montag im Vatikan vorgestellt wurde.

Der Papst hatte bereits im April 2013 die Idee eines Fußballspiels mit Angehörigen verschiedener Religionen geäußert, um den Dialog zu fördern. Ein Team wird vom italienischen Nationaltorwart Gianluigi Buffon geführt, das andere vom ehemaligen argentinischen Nationalspieler Javier Zanetti. Der Erlös aus dem Verkauf der Eintrittskarten für das Spiel im Olympia-Stadion ist vollständig für karitative Zwecke bestimmt.