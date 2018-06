Montréal (SID) - Frankreichs U20-Fußballerinnen haben bei der WM in Kanada den dritten Platz belegt. Im kleinen Finale setzten sich "Les Bleuettes" in Montréal gegen Nordkorea mit 3:2 (0:0) durch. Die Französinnen, die im Halbfinale an der deutschen Auswahl gescheitert waren (1:2), erreichten damit ihre bislang beste WM-Platzierung in dieser Altersklasse.

Claire Lavogez (53.), Aminata Diallo (66.) und Aissatou Tounkara (79.) trafen für Frankreich, die Tore für Nordkorea erzielten Ri Un Yong (48.) und Choe Un Hwa (68.). Im Anschluss kämpfte im Endspiel (1.00 Uhr/Eurosport) an selber Stelle Deutschland gegen Nigeria um den Titel.