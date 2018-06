Hamburg (SID) - Wegen des Pokalgastspiels von Borussia Dortmund am 28. oder 29. Oktober am Millerntor erwägt man beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, den für September geplanten Abriss der Nordtribüne um einen Monat zu verschieben. Das Stadion böte dann beim Zweitrunden-Auftritt des deutschen Vize-Meisters in der Hansestadt wie zuletzt 29.063 Zuschauern Platz.

Begännen die Umbaumaßnahmen aber wie geplant bereits in Kürze, würde sich das Fassungsvermögen der Arena auf rund 24.000 Besucher reduzieren. Die Partie gegen den BVB ist das erste Pokalheimspiel der Norddeutschen seit sieben Jahren.