Miami (dpa) - Der amerikanische Fast-Food-Konzern Burger King will die kanadische Kaffee- und Donut-Kette Tim Hortons übernehmen. Verhandlungen seien bereits angelaufen, teilten die beiden Unternehmen in der Nacht mit. Mit dem Zukauf könnte Burger King seinen Hauptsitz nach Kanada verlegen und so

Steuern sparen. Die beiden Unternehmen würden zusammen auf einen Marktwert von rund 18 Milliarden Dollar kommen. Davon entfallen etwa 8,4 Milliarden Dollar auf Tim Hortons. Die Rahmenbedingungen für den Zusammenschluss müssten noch ausgehandelt werden, hieß es.

