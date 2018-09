Neu Delhi (AFP) Bei einer Massenpanik vor einem Hindu-Tempel in Indien sind am Montag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Rund 60 weitere Pilger wurden bei dem Unglück im zentralen Bundesstaat Madhya Pradesh verletzt, wie ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Panik war nach Polizeiangaben bei einem religiösen Fest am heiligen Berg Kamadgiri in der Region Chitrakoot ausgebrochen.

