Würzburg (AFP) Die katholische deutsche Bischofskonferenz will die geplanten deutschen Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak in einem Ausnahmefall nicht ausschließen. Militärische Maßnahmen, zu denen auch die Lieferung von Waffen gehörten, dürften niemals "ein selbstverständliches und unhinterfragtes Mittel der Friedens- und Sicherheitspolitik sein", erklärte der Ständige Rat der Bischofskonferenz am Montag in Würzburg. Diese könnten aber "in bestimmten Situationen" auch nicht ausgeschlossen werden.

