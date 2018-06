Jerusalem (AFP) Im Norden Israels ist am Montagabend mindestens eine Rakete aus dem Libanon eingeschlagen. Das Geschoss sei in Obergaliläa niedergegangen, teilte die israelische Armee mit. Aus Militärkreisen hieß es, die Armee habe auf den Angriff mit der Artillerie geantwortet. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Es handelt sich um den dritten Tag in Folge, an dem Geschosse aus dem Libanon oder Syrien im Norden Israels einschlagen. Bisher reagierte Israel nicht auf die Angriffe.

